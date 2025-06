Puppo cauto | Con Bublik non dipende solo da Sinner un set può lasciarlo Alcaraz dominante

Il Roland Garros si tinge sempre più di tricolore! Con Lorenzo Musetti in semifinale e Jannik Sinner pronto a dare il massimo, l'Italia sta conquistando il palcoscenico del tennis mondiale. Ogni giorno, su YouTube, TennisMania vi guida tra i colpi di scena di questo Slam, analizzando ogni mossa strategica. Non perderti le novità: chi riuscirà a scrivere la storia? La tensione è palpabile, il tennis italiano è in piena ascesa!

Ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport si può trovare TennisMania, il programma condotto da Dario Puppo Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, che analizza i fatti accaduti al Roland Garros. Uno Slam che parla molto italiano, visti i risultati di Lorenzo Musetti, già in semifinale contro Carlos Alcaraz, e Jannik Sinner, che vuole raggiungere il toscano e che oggi sarà impegnato contro Alexander Bubli nel suo match dei quarti di finale. Puppo analizza quello che è accaduto nel match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, con il toscano che ha colpito una giudice di linea con una pallina involontariamente: "La regola dice che la decisione, anche in casi simili, viene presa in base a quello che succede al malcapitato.

