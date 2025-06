Pulsatilla torna a Foggia la sua ' lezione' di scrittura | Scrivere significa osare lasciarsi sorprendere

Pulsatilla torna a Foggia per condividere la sua passione e il suo talento con un nuovo workshop di scrittura: un'occasione unica per lasciarsi sorprendere, osare e scoprire il potere delle parole. Con entusiasmo e partecipazione crescente, i partecipanti hanno esplorato tecniche e ispirazioni che trasformano l'arte della scrittura in un’avventura emozionante. E così, Pulsatilla continua a vivere nel cuore di Foggia, pronta a ispirare ancora chi desidera esprimersi con coraggio e creatività.