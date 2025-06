Pulmino prende fuoco su una strada del Lodigiano | a bordo tre calciatori delle giovanili dell’Inter

Un episodio drammatico scuote Montanaso Lombardo: un pulmino in fiamme sulla strada, a bordo tre promettenti calciatori delle giovanili dell’Inter. Per fortuna, grazie al rapido intervento e alla prontezza, tutti sono riusciti a salvarsi prima che le fiamme inghiottissero il veicolo. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e del sangue freddo in situazioni di emergenza. Continua a leggere...