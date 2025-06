Protestano a favore di chi occupa le case Cerno inchioda la sinistra

In un clima di tensione e contraddizioni, la scena politica italiana si infiamma tra occupazioni, proteste e decisioni legislative controverse. Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, mette in luce il paradosso: mentre si approva un dl Sicurezza, si assiste a manifestazioni di solidarietĂ per chi occupa case e commette reati. Un quadro che solleva domande su coerenza e prioritĂ nel nostro paese. Ma cosa ci riserva il futuro?

La sinistra occupa il Senato mentre il dl Sicurezza diventa legge. E lo fa in favore di chi occupa le case e delinque. A mettere in evidenza il paradosso e la contraddizione è Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, in collegamento con il Tg4 nell'edizione del 4 giugno.    "Il Parlamento è un talkshow dove le opposizioni approfittano delle dirette tv per farsi vedere al centro di una protesta - dichiara Tommaso Cerno - Quello che mi sembra surreale è avere visto il centro-sinistra protestare a favore din chi occupa le case dei privati, a favore di chi imbratta i nostri monumenti, le statue del Cinquecento, blocca le strada senza dichiarare l'esistenza di una manifestazione legittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Protestano a favore di chi occupa le case". Cerno inchioda la sinistra

