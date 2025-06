Protesta dei senatori Pd M5s e Avs contro il decreto sicurezza al Senato

Oggi al Senato è andata in scena una protesta senza precedenti: i senatori di Pd, M5S e Avs si sono uniti in un gesto emblematico contro il decreto sicurezza. Seduti a terra con cartelli che gridano vergogna, hanno voluto mettere in luce la crescente preoccupazione per i diritti civili nel nostro paese. Questo episodio è solo l'ultimo di una serie di mobilitazioni, segno di un'Italia che non si rassegna. Rimanere informati è fondamentale!

Protesta dei senatori del Pd, M5s e Avs contro il decreto sicurezza al Senato (che oggi dovrebbe essere convertito in legge). I senatori del centrosinistra si sono seduti a terra a gambe incrociate alcuni con cartelli con le scritte 'Denunciateci tutti' o 'Vergogna'. Il riferimento è anche alla punibilità - prevista nel provvedimento - di atteggiamenti di resistenza passiva o al reato di blocco stradale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto inizialmente proseguire i lavori evidenziando la presenza di precedenti di una protesta di questo tipo e dando la parola a Carlo Calenda. I senatori di Azione, così come Iv, erano seduti sui loro scranni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta dei senatori Pd, M5s e Avs contro il decreto sicurezza al Senato

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Dl sicurezza al voto finale: senatori si siedono per terra per protesta. Seduta sospesa - Il dibattito sul DL Sicurezza si accende con la protesta dei senatori che, sedendosi a terra, richiamano l'attenzione su un tema scottante: la trasparenza democratica.

Segui queste discussioni su X

Senato, i ricercatori precari hanno protestato contro i contratti senza tutele https://lespresso.it/c/giovani/2025/05/20/protesta-ricercatori-senato-contratti-tutele/54427… Tweet live su X

Si mobilitano le opposizioni, all'attacco su 'TeleMeloni'. Protesta M5s al Senato. Schlein: 'Tutti al lavoro'. Zaia: 'Io non voto' #ANSA Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl sicurezza, protesta Pd-M5S-Avs in Senato: seduti in Aula come manifestanti

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Scatta la protesta delle opposizioni in Senato, contro il dl sicurezza che oggi viene votato con la fiducia. I senatori del Pd, M5S e di Avs hanno inscenato una protesta, sedendosi al ce ...

In Senato protesta opposizioni sul dl sicurezza, Aula sospesa

Si legge su ansa.it: Protesta dei senatori del Pd, M5s e Avs contro il decreto sicurezza al Senato (che oggi dovrebbe essere convertito in legge). (ANSA) ...

Dl sicurezza: in Senato la protesta delle opposizioni, seduta sospesa

Da msn.com: Il decreto oggi dovrebbe essere convertito in legge. Ad alimentare lo scontro anche le parole del senatore FdI Berrino: "Bimbi meglio in carcere che a casa con genitori che vanno a delinquere" ...