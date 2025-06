Proroga supplenze ATA Uil Scuola | Le ferie sono un diritto il personale non deve rinunciare USR Lombardia rettifichi la nota

La scadenza delle supplenze ATA in vista del 30 giugno sta suscitando preoccupazioni tra il personale scolastico. La Uil Scuola Rua, con il segretario Paolo Pizzo, ha preso posizione, chiedendo al Ministero e all’USR Lombardia di rettificare la nota che mette a rischio i diritti delle ferie del personale. È fondamentale tutelare chi lavora con dedizione, garantendo che le ferie siano sempre un diritto irrinunciabile.

