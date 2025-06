Proposta in Regione | Soldi ai proprietari che sterilizzano i propri gatti

In Emilia-Romagna nasce un'idea brillante per combattere il randagismo: un contributo ai proprietari di gatti che scelgono di sterilizzare i loro animali. Un'iniziativa concreta e responsabile, proposta dal consigliere leghista Tommaso Fiazza, che mira a incentivare la tutela animale. Ricordando le sfide affrontate durante il suo mandato da sindaco, Fiazza vuole trasformare la sensibilitĂ in azione. Questa proposta potrebbe fare la differenza, creando un esempio virtuoso per tutta la regione e oltre.

L'idea è semplice: un contributo ai proprietari di gatti che decidono di sterilizzare il proprio animale domestico. La proposta arriva da Tommaso Fiazza, consigliere leghista della Regione Emilia-Romagna. Fiazza ricorda di aver dovuto affrontare il problema del randagismo quando era sindaco di.

