Proposta formale dell’Al-Hilal per Osimhen Romano

Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il mercato: l’Al-Hilal ha presentato una proposta ufficiale per Victor Osimhen, uno degli attaccanti più promettenti e desiderati al mondo. Questa offerta segna un possibile cambio di rotta per il futuro dell’ivoriano, aprendo scenari sorprendenti sia per il Napoli che per il panorama calcistico internazionale. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e le implicazioni di questa trattativa caldissima.

Nel corso di ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, l’esperto di mercato ha riportato un’ultimora sul futuro di Victor Osimhen: « E’ appena arrivata una notizia, pochi secondi prima di iniziare la nostra diretta, e riguarda una proposta formale arrivata dall’Al-Hilal. Uno dei club più ambiziosi in questo momento in Arabia Saudita sta cercando di raggiungere un accordo con Victor Osimhen. Un’altra proposta di contratto è stata inviata e Simone Inzaghi, che ha firmato questo contratto oggi a Parigi, sta tornando a Milano proprio ora dopo la firma. I sauditi stanno spingendo per avere Victor Osimhen come loro attaccante al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Proposta formale dell’Al-Hilal per Osimhen (Romano)

Segui queste discussioni su X

#SaharaOccidentale | NEW | Svolta diplomatica con il sostegno del Regno Unito alla proposta di annessione da parte del #Marocco, la cosiddetta “autonomia”. Non si tratta di un riconoscimento formale di sovranità, il lessico è misurato ma è una scelta di ca Tweet live su X

Il Milan ha inviato la sua proposta formale a Massimiliano Allegri per essere il nuovo allenatore. È l'opzione principale per sostituire Sérgio Conceiçao, con buone possibilità che accada se il Napoli continuerà con Antonio Conte @FabrizioRomano Tweet live su X