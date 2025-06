ProPal e piazza antisemita per spingere il referendum L' esclusione di Iv e Azione

Sabato 7 ottobre, la piazza San Giovanni di Roma diventa il palcoscenico di tensioni politiche in un contesto di crescente polarizzazione. Il PD, M5S e Avs, rifiutando l'ingresso ai centristi, si schierano in difesa della manifestazione per Gaza, evidenziando una frattura profonda nel panorama politico italiano. L'assenza di Azione e Italia Viva non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale inquietante di divisioni sempre più marcate. Chi avrà davvero

Vengo anch'io? No, tu no. Così Pd, M5S ed Avs hanno «difeso» la manifestazione per Gaza convocata sabato 7 in piazza San Giovanni a Roma. Chiudendo le porte ai centristi, che per partecipare, chiedevano alcune modifiche alla piattaforma. Lo ha detto chiaro e tondo il leader di Azione Carlo Calenda: «Abbiamo chiesto riferimenti più chiari sulla chiusura della piazza a chi chiede la distruzione dello Stato di Israele. AVS e M5S non hanno voluto. È evidente che c'è il desiderio di usare la tragedia di Gaza a fini elettorali». Per inciso nel documento che lancia la sfilata Pro Pal il nome di Hamas compare solo nelle righe finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ProPal e piazza antisemita per spingere il referendum. L'esclusione di Iv e Azione

Al concerto del Primo Maggio un gruppo sconosciuto prende 'Haga Nagila', una delle melodie più care al popolo ebraico, e pensa bene di sfregiarla, trasformando il testo in un canto ProPal. Il messaggio è purtroppo chiaro: eliminare usi, costumi e quindi la st Tweet live su X

M5S in #piazza a #Roma, spuntano bandiere della #Palestina e striscioni contro #Netanyahu #5aprile #iltempoquotidiano #M5S https://iltempo.it/politica/2025/04/05/news/m5s-piazza-riarmo-ue-giuseppe-conte-bandiere-propal-striscioni-bibi-42139392/… Tweet live su X

In quale piazza sono i #ProPal per #CeciliaSala, colpevole di lavorare a un reportage giornalistico sul patriarcato in #Iran? In #Iraq passerà la legge islamica che di fatto legalizza la pedofilia, abbassando l'età delle donne per sposarsi da 18 a 9 anni, dove son Tweet live su X

