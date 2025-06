‘Pronto sono Pier Silvio | vieni a presentare Pomeriggio 5?’ La telefonata l’incontro e la proposta | TERREMOTO A CANALE 5

Sei pronto a scoprire il nuovo capitolo di Pomeriggio Cinque? Pier Silvio ha chiamato: un cambio di guida, una proposta rivoluzionaria e un terremoto televisivo sono in arrivo su Canale 5. Dopo 17 anni di successi e storie condivise, il programma si prepara a reinventarsi. Il futuro di Pomeriggio Cinque sta per essere scritto: restate sintonizzati, perché la rivoluzione è alle porte!

Cambio alla guida del celebre programma pomeridiano di Canale 5 lanciato da Barbara D'Urso molti anni fa. Pomeriggio Cinque è un programma televisivo di infotainment che ha fatto il suo debutto su Canale 5 ben 17 anni fa. Ideato come un contenitore pomeridiano, è nato con l'intento di offrire al pubblico un mix di attualità, cronaca, gossip e intrattenimento leggero, posizionandosi come un appuntamento quotidiano per i telespettatori interessati alle notizie del giorno e alle storie di costume. Fin dalla sua nascita e per molti anni, la conduzione del programma è stata affidata a Barbara D'Urso, volto iconico della televisione.