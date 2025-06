Pronto soccorso a rischio chiusura sindaco Marrandino chiede aiuto ai colleghi

disastrosa per la salute dei nostri cittadini. La chiusura del pronto soccorso metterebbe a rischio vite e sicurezza, lasciando il territorio ancora più vulnerabile. È fondamentale unire le forze e trovare soluzioni condivise per evitare questa tragedia annunciata. L'unità tra i comuni può fare la differenza: è ora di agire per proteggere il nostro territorio e i suoi abitanti.

l pronto soccorso di Castel Volturno a causa di gravi squilibri nel bilancio regionale ed il primo cittadino Pasquale Marrandino si è appellato ai colleghi dei comuni limitrofi per un appoggio. "Vi porto a conoscenza di una situazione che non esito a definire drammatica e potenzialmente.

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

