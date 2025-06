Pronostico Zverev-Djokovic | finisce come nell’unico precedente

Il quarto di finale tra Zverev e Djokovic al Roland Garros si preannuncia imperdibile! Entrambi i tennisti cercano la vendetta dopo l'unico precedente, dove il tedesco ha avuto la meglio. In un torneo che celebra la resilienza e il talento, questo match potrebbe rivelarsi cruciale non solo per il titolo, ma anche per capire chi sarà il vero protagonista della stagione! Non perdere l’occasione di assistere a uno scontro da brivido!

Zverev-Djokovic è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. La partita della giornata, senza dubbio. Il quarto di finale tra Zverev e Djokovic catalizzerà ovviamente gli occhi di tutti al Roland Garros. Soprattutto perché Sinner, sulla carta, dovrebbe avere un compito più agevole. (Lapresse) – Ilveggente.it No, non è la prima volta ovviamente che i due tennisti si incontrano. E non c’è stato nemmeno un solo precedente, in generale. C’è stato invece un solo precedente in questa fase del Roland Garros, vale a dire nei quarti di finale della manifestazione parigina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Zverev-Djokovic: finisce come nell’unico precedente

Contenuti che potrebbero interessarti

Musetti oggi contro Zverev a Roma: dove vederla, precedenti e pronostico - Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025, dopo un incredibile successo contro Daniil Medvedev.

Segui queste discussioni su X

Jim Courier: "Parliamo delle semifinali, partiamo da quella fra Djokovic e Zverev: cosa ne pensi di questo match?" Jannik Sinner: "Non sono bravo con i pronostici". Jim Courier: "Non ti chiedi di fare un pronostico, dimmi solo il tuo pensiero su questo matchup". Tweet live su X

IL SORTEGGIO DI WIMBLEDON 2024 ???? Manca sempre meno all’inizio della 137esima edizione dello Slam londinese ?? Il tabellone maschile si divide con: Sinner, Alcaraz, Medvedev e Ruud da una parte e Djokovic, Zverev, Rublev e Hurkacz dall’altro l Tweet live su X

Pronostico e quote Alexander Zverev – Novak Djokovic, Roland Garros 04-06-2025 https://ift.tt/jKZgiBQ #scommesse #pronostici Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zverev perentorio, vede in Alcaraz l’uomo da battere al Roland Garros: “Sto con Sinner e Djokovic”

Scrive fanpage.it: Zverev al Roland Garros ha fatto il punto sui favoriti, inserendo anche il suo prossimo avversario Djokovic. Un’occasione per tornare sul confronto tra Musetti e Rune. Jannik Sinner, in caso di vittor ...

Zverev non ha dubbi, l’annuncio lascia poche speranze ai rivali

Come scrive tennisfever.it: Alexander Zverev snobba uno dei rivali e lancia un messaggio chiarissimo in vista della fase finale del Roland Garros ...

Grande equilibrio tra Zverev e Djokovic al Roland Garros: il 3-1 per il serbo è a 4.85 su Scommettendo

Lo riporta agimeg.it: La sfida più suggestiva dei quarti di finale a Parigi è quella tra il tedesco e Nole, che è leggermente favorito. Le quote di Zverev-Djokovic su Scommettendo ...