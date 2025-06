Pronostico Sinner-Bublik | il kazako sogna in grande

La sfida ai quarti di finale tra Jannik Sinner e Alexander Bublik promette scintille! Il kazako, con il suo stile audace, punta a scrivere la sua storia contro il numero 1 del mondo. Sinner ha dimostrato una forma impressionante, ma la determinazione di Bublik potrebbe riservare sorprese. In un clima di crescente competitività nel tennis, chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di scoprire come si evolve questa battaglia!

Esame di kazako per il numero 1 del mondo: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik ai quarti di finale di Parigi. Qualcuno ci è andato vicino ( Arthur Rinderknech, al terzo set del primo turno) ma nessuno dei suoi avversari, alla fine, è riuscito a scucirgli un solo, misero, set. Jannik Sinner ha cavalcato fino ai quarti di finale con ammirevole determinazione, concedendo ai suoi rivali il minimo indispensabile. Non ha fatto sconti a nessuno, men che meno all’ultimo che ha provato a mettergli i bastoni tra le ruote, ossia Andrey Rublev. La sensazione generale, dunque, è che fino ad oggi sia stato ingiocabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Bublik: il kazako sogna in grande

Argomenti simili trattati di recente

Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong, Roma 12-05-2025 ore 15:00 - Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ritorno in campo sabato sera, sconfiggendo Mariano Navone con un punteggio di 6-3 6-4.

Segui queste discussioni su X

Sono un amante del tennis ma non un esperto. Vi posto il solito pronostico. Musetti lo vedo perdente. Il tennis di Alcaraz è vario e più veloce rispetto a quello compassato di Zeverev e Tsitsipas. Non avrà lo stesso tempo per preparare il suo rovescio. Riguardo Tweet live su X

#Sinner-Ruud pronostico e quote: la chicca sui doppi falli del nostro esperto #internazionalibnlditalia https://calciomercato.com/news/pronostico-sinner-ruud-15-05-2025?nocache… Tweet live su X

E’ oggi che #Sinner dovrà dimostrare di essere tornato xché, nonostante i favori del pronostico esagerati, Cerundolo da Aprile a Giugno vale la top five. Durissima Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Sinner-Bublik: il kazako sogna in grande

Come scrive ilveggente.it: Jannik Sinner e Alexander Bublik si contenderanno, oggi, il pass per accedere alle semifinali del Roland Garros: pronostico e analisi.

Roland Garros, pronostico Sinner-Bublik: Jannik a caccia della semifinale

Riporta corrieredellosport.it: Glaciale, spietato, quasi perfetto. Jannik Sinner macina vittorie su vittorie (sono 18 di fila a livello Slam) e, con il 3-0 inflitto a Rublev, si presenta ai quarti del Roland Garros dove trova il ka ...

Sinner-Bublik, Jannik festeggia 52 settimane da numero 1: pronostico

Si legge su gazzetta.it: Pronostico Sinner-Bublik quote analisi statistiche quarti di finale Roland Garros in programma mercoledì 4 giugno alle ore 14 ...