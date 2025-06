Pronostico Repubblica Ceca-Montenegro | mai accaduto nei precedenti ufficiali

Venerdì alle 20:45, gli occhi saranno puntati su Repubblica Ceca-Montenegro, una sfida mai vissuta in precedenti ufficiali. Un incontro che potrebbe ridefinire le gerarchie nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre la Croazia si prepara a dominare. I due team, reduci da prestazioni convincenti, daranno vita a un match ricco di emozioni e sorprese. Chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

Repubblica Ceca-Montenegro è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. In attesa del debutto della Croazia, la favorita per il primo posto in questo raggruppamento, Repubblica Ceca e Montenegro hanno fatto il proprio dovere. Nelle prime due giornate, andate in scena lo scorso marzo, si sono sbarazzate delle due selezioni “materasso” del girone, vale a dire Gibilterra e Isole Faroe. Il Montenegro ha sfruttato il fattore campo (3-1 ai gibilterrini e 1-0 contro gli scandinavi), la Repubblica Ceca invece ha rifilato un sonoro 4-0 a Gibilterra e piegato con un po’ più di fatica le Faroe grazie ad una doppietta del solito Schick. 🔗 Leggi su Ilveggente.it