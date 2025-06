Pronostico Paraguay-Uruguay | continua la maledizione

Il duello Paraguay-Uruguay si preannuncia come una sfida avvincente tra due nazionali appaiate a 21 punti, entrambe alla ricerca di una vittoria fondamentale per consolidare la loro posizione nel percorso verso il Mondiale 2026. Con una notte che potrebbe scrivere nuovi capitoli di questa rivalità e forse continuare la “maledizione” che le perseguita, chi avrà la meglio? Scopriamo insieme il pronostico di questa sfida decisiva.

Paraguay-Uruguay è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): pronostico. Sono appaiate a quota 21 punti in classifica queste due squadre. Quindi, con un bel +6 rispetto alla formazione che in Sudamerica – la settima del girone – andrebbe a giocare lo spareggio per l’accesso al prossimo Mondiale. Insomma, Paraguay e Uruguay sembrano essere abbastanza tranquille quando mancano solamente quattro giornate al termine. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it