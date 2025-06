Pronostico Norvegia-Italia | quasi un match da dentro o fuori per gli azzurri

La sfida di venerdì tra Norvegia e Italia non è solo un match, ma un crocevia per il futuro calcistico degli azzurri. Con le qualificazioni ai Mondiali 2026 in gioco, ogni minuto sarà decisivo. L'Italia si trova a dover evitare un ennesimo psicodramma, mentre i tifosi sperano in una rinascita. Chi vincerà questa partita potrà rilanciarsi verso la gloria. Preparati a vivere un'emozione unica!

Norvegia-Italia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Evitare un altro psicodramma. L' Italia sta vivendo i giorni che precedono la cruciale sfida con la Norvegia con un carico d'ansia non indifferente: la paura di non qualificarsi neppure al Mondiale nordamericano – sarebbe la terza volta di fila dopo i disastri del 2017 e 2022 – la si può toccare con mano.

Norvegia Italia, Drillo Olsen, il guru degli anni ’90: «Azzurri, non siete superiori. Con Haaland e Odegaard possiamo battervi. Però abbiamo un problema dietro… Il mio pronostico è questo» - Elgin “Drillo” Olsen, l'iconico ct norvegese degli anni '90, lancia la sfida all’Italia: "Con Haaland e Ødegaard possiamo vincere!" Un'affermazione audace che rispecchia un trend crescente nel calcio, dove le squadre emergenti mettono in discussione le storiche potenze.

