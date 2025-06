Pronostico Keys-Gauff | il derby ha una padrona assicurata

Il derby americano Keys-Gauff si preannuncia infuocato: un confronto tra due talenti che stanno scrivendo la storia del tennis. Gauff, attualmente numero due al mondo, è l’indiscussa favorita, ma non sottovalutiamo la determinazione di Keys. Con ogni colpo, queste atlete dimostrano come il tennis femminile stia guadagnando sempre più spazio e attenzione. Chi avrà la meglio? Non perdere questo emozionante quarto di finale!

Keys-Gauff è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. La statunitense Gauff, numero due del Mondo, parte oggettivamente con tutti i favori del pronostico in questo quarto di finale contro Keys. Un derby tutto americano che ha già un padrone. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono cinque i precedenti tra queste due tenniste nel corso della storia: due le vittorie della numero 8 al mondo, tre invece le affermazioni di quella che per molti ha ancora tantissimi margini di miglioramento e che non si è espressa mai al massimo di quelle che sono le potenzialità . 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Keys-Gauff: il derby ha una padrona assicurata

