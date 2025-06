Pronostico Ecuador-Brasile | Ancelotti non può sbagliare

Ecuador-Brasile si prepara a scaldare la notte con un match cruciale della qualificazione ai Mondiali 2026. Ancelotti, sempre sotto i riflettori, non può permettersi errori in questa sfida piena di tensione e aspettative. Con oltre 250 giornalisti presenti, l’importanza di iniziare con il piede giusto non è mai stata così evidente. Un pronostico che potrebbe influenzare il cammino delle due nazionali verso il grande sogno mondiale…

Ecuador-Brasile è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): pronostico. Iniziare con il piede giusto è sempre importante. Dà morale, forza. Soprattutto dopo una presentazione alle quale erano accreditati oltre 250 giornalisti e, nella quale, Ancelotti ha detto chiaramente che il suo obiettivo è quello di lavorare per tornare a far vincere il Brasile. Certo, prima c’è da prendersi la qualificazione, però, al prossimo Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ecuador-Brasile: Ancelotti non può sbagliare

