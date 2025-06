Pronostico Cile-Argentina | sarà la quarta volta di fila

Il duello tra Cile e Argentina si appresta a scrivere un nuovo capitolo di questa sfida epica, con i sudamericani che cercano di interrompere la loro serie negativa contro i rivali. La notte tra giovedì e venerdì alle 3:00 ora italiana sarà cruciale: chi si aggiudicherà questo incontro? Con l’Argentina ormai qualificata e determinata a consolidare il suo cammino, il pronostico promette un match acceso e ricco di emozioni. Chi avrà la meglio?

Cile-Argentina è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 3:00 (ora italiana): pronostico. Con la vittoria sul Brasile, anche se dubbi non ce n'erano nemmeno prima, l'Argentina ha staccato il pass per il prossimo Mondiale e quasi sicuramente chiuderà al primo posto il suo girone sudamericano. Giusto così, i campioni del mondo in carica hanno mandato dei segnali a tutti. Da quelle parti nessuno vuole abdicare. Mentre è abbastanza complicato, per non dire impossibile, che il Cile possa andare al prossimo Mondiale.