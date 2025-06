Promozione La Sinalunghese punta di nuovo su Gialli e Palmerini

La Sinalunghese non si ferma! Con le conferme di Gialli e Palmerini, la società dimostra di puntare forte sui giovani talenti. In un calcio sempre più orientato verso le nuove generazioni, queste scelte strategiche potrebbero rivelarsi vincenti. Gialli, portiere classe 2006, avrà l'opportunità di crescere accanto all'esperienza di Marini. Sarà interessante vedere come questi giovani si integreranno nel progetto rossoblù per la prossima stagione!

E’ attivissima sul mercato, la Sinalunghese: tra conferme e nuovi arrivi over la società rossoblù ha annunciato nelle scorse ore, dopo quella di Parri, la conferma di altri due under che la scorsa stagione hanno debuttato in prima squadra, ovvero Alessio Gialli e Tommaso Palmerini. Il primo, portiere classe 2006, affiancherà capitan Marini a difesa della porta rossoblù avendo recuperato da un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Storia diametralmente opposta quella di Palmerini, centrocampista classe 2008, che ha fatto il suo esordio in Eccellenza nel finale di stagione e che si è dovuto fermare per un brutto infortunio poco prima dell’ultima partita dei play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. La Sinalunghese punta di nuovo su Gialli e Palmerini

