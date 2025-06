programma di jovanotti in bicicletta qual è e dove vederlo

Se sei appassionato di musica e avventure su due ruote, non puoi perderti il coinvolgente programma di Jovanotti in bicicletta. Un viaggio tra paesaggi mozzafiato e incontri autentici, narrati dall’artista che ha fatto della bicicletta il suo mezzo di scoperta e ispirazione. Scopri dove seguirlo e lasciati trasportare da questa avventura unica, perché ogni pedalata è un nuovo racconto da vivere e condividere.

Protagonista di numerosi viaggi in bicicletta, che gli hanno permesso di attraversare continenti e di conoscere nuove culture, Jovanotti ha realizzato anche alcuni documentari che raccontano la sua esperienza in sella. Racconti quotidiani con cui l’artista, da sempre appassionato di ciclismo, non ha solo mostrato i paesaggi mozzafiato attraverso cui ha pedalato, ma ha descritto emozioni, gioie e fatica che lo hanno accompagnato per migliaia di chilometri. Ecco dove recuperarli in streaming. Jovanotti, su RaiPlay il programma Non voglio cambiare pianeta. Jovanotti nel programma Aracataca (dal profilo X). 🔗 Leggi su Lettera43.it