Progetto Young al Sociale sold out per Se noi ombre

Bergamo si prepara a brillare con "Se noi ombre", il sold out che anticipa un futuro luminoso per il teatro giovanile. Questo spettacolo non è solo la conclusione di un laboratorio, ma un trampolino di lancio per i giovani talenti, sempre più al centro della scena culturale italiana. Un'occasione imperdibile per scoprire nuove voci e storie, in un contesto che celebra la creatività e l'arte. Non resta che applaudire!

Bergamo. Si intitola Se noi ombre lo spettacolo conclusivo del laboratorio 2024-2025 di Progetto Young, una delle principali iniziative formative legate alla Stagione di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Lo spettacolo, che vedrĂ coinvolti i ragazzi partecipanti al corso di formazione per giovani attori con la regia Fabio Comana, si svolgerĂ sabato 7 e domenica 8 giugno negli spazi del teatro Sociale nei seguenti orari: sabato 7 giugno alle 16, 18, 20; domenica 8 giugno alle 10, 12, 15, e17. Tutte le repliche sono giĂ Â sold out. Se noi ombre è uno spettacolo itinerante, una passeggiata nei corridoi, nelle sale e negli altri angoli solitamente nascosti del Teatro Sociale ispirata dalla storia antica del luogo e dal desiderio di cimentarsi nella creazione di una sorta di collage teatrale, rappresentando brevi frammenti originali che rimandano a personaggi di epoche e situazioni diverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Progetto Young, al Sociale sold out per “Se noi ombre”

Contenuti che potrebbero interessarti

Young Factory Design, vince Eleonora Scudiero con il progetto Loop per l’azienda MT Plex - Young Factory Design ha premiato Eleonora Scudiero con il progetto Loop, un sistema d’arredo modulare e trasformabile per MT Plex, nella settima edizione del Contest.

Segui queste discussioni su X

Il progetto di Dog-Pet Therapy di For a Smile Onlus dona un sorriso ai bambini ricoverati e in cura, con disabilitĂ psicofisiche, un sostegno prezioso anche nelle scuole. #BastaUnaZampa #ForaSmileOnlus Tweet live su X

For a Smile Onlus porta la Dog-Pet Therapy ai Bambini negli ospedali, nei pronto soccorso e nelle scuole. Sono 62.000 i Bambini che hanno beneficiato del progetto nazionale “Basta una Zampa”. #BastaUnaZampa #ForaSmileOnlus Tweet live su X

Durante la sfilata delle rappresentative regionali che ha preceduto l’inizio dell’Olympic Dream Cup, il Presidente @CitoTkd ha rivolto un messaggio speciale agli atleti: “L’Olympic Dream Cup è una gara unica: qui non combattete per voi stessi, ma per la vostra Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Al Sociale sold out per lo spettacolo “Vorrei che fosse amore”

Lo riporta bergamonews.it: abbiamo pensato di dare la possibilità ai partecipanti di Progetto Young di fare un ulteriore passo in avanti, cioè di proporre uno spettacolo sul palcoscenico del Teatro Sociale», racconta ...

Progetto contro l'esclusione sociale per sovraindebitamento

msn.com scrive: (ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Fornire strumenti concreti per prevenire l'esclusione sociale derivante dal sovraindebitamento ... nasce con questo obiettivo il progetto "Spes" (support for preventing ...

Utopia, il progetto sociale che unisce ristorazione e inclusione

Riporta startupitalia.eu: A Pesaro, Capitale della Cultura 2024, c’è una trattoria sociale che coinvolge persone con disabilità, ex detenuti, migranti e donne vittime di violenza. Dalla collaborazione tra l’onlus Gulliver e ...