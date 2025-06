Progetto Corda | premiati studenti e studentesse del 2024-25

nell’Aula Magna dell’Università di Parma, riconoscendo il loro impegno e talento nel percorso di orientamento. Questi giovani protagonisti rappresentano il futuro della formazione e dell’innovazione, pronti a tracciare nuove strade verso il successo. Il progetto CORDA non solo celebra i meriti degli studenti, ma rafforza il legame tra scuola e università, dando il via a un cammino di crescita condivisa. Un grande inizio per un anno ricco di promesse e opportunità.

Sono stati premiati oggi nell’Aula Magna dell’Università di Parma vincitori e vincitrici del progetto CORDA 2024-2025, iniziativa di orientamento che unisce scuole superiori e Università. Il progetto CORDA, che ha raggiunto la 24esima edizione, ha premiato oggi le studentesse e gli studenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Progetto Corda: premiati studenti e studentesse del 2024-25

Segui queste discussioni su X

Il #4giugno alle 10, nell’Aula Magna della Sede centrale #unipr, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle vincitrici e dei vincitori del progetto CORDA (Cooperazione per l'Orientamento e la Riduzione delle Difficoltà di Accesso) 2024-2025 Tweet live su X

Legambiente Calabria presenta i risultati del progetto sulla crisi climatica con eventi, mostre e monitoraggi ambientali in mare Tweet live su X