Profilo – Chi è Lee Jae Myung | il nuovo presidente della Corea del Sud e incubo Usa

Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, rappresenta una svolta storica per un paese lacerato da divisioni. La sua elezione ha acceso i riflettori su un contesto politico globale sempre più polarizzato, dove le scelte progressiste si scontrano con l’orientamento conservatore di molti paesi. Con una vittoria schiacciante, Lee diventa non solo un leader, ma anche un simbolo di speranza per il cambiamento. Riuscirà a risanare la frattura interna e a rid

Il candidato progressista Lee Jae-myung è stato dichiarato presidente della Corea del Sud, dopo aver vinto un’elezione lampo che lo ha posto alla guida di una nazione profondamente divisa, segnata dal disastroso tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale. Lee ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il conservatore Kim Moon-soo, appartenente al partito dell’ex presidente caduto in disgrazia Yoon Suk Yeol, con il suo mandato iniziato immediatamente dopo la certificazione dei voti da parte della Commissione Elettorale Nazionale nelle prime ore di mercoledì. Lee ha conquistato il 49,4% dei voti, distanziando nettamente Kim, fermo al 41,2%, penalizzato dalle lotte interne al suo partito e dalla presenza di un candidato di un terzo partito che ha frammentato il voto di destra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Profilo – Chi è Lee Jae Myung: il nuovo presidente della Corea del Sud (e incubo Usa)

