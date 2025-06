Problemi di comunicazione tra i due leader negli ultimi mesi Necessario ricucire i rapporti

Negli ultimi mesi, le incomprensioni tra i due leader hanno messo a repentaglio le relazioni internazionali. Come sottolinea il professore Jean-Pierre Darnis, la percezione errata della premier come alleata di Le Pen ha complicato ulteriormente la situazione. È cruciale ora ricucire questi rapporti per affrontare sfide globali che richiedono unità e collaborazione. La geopolitica non tollera divisioni: è tempo di un nuovo inizio!

Il professore Jean-Pierre Darnis: "Non ha aiutato che la premier sia stata percepita, erroneamente, vicina alla Le Pen".

Lo riporta msn.com: Il professore Jean-Pierre Darnis: "Non ha aiutato che la premier sia stata percepita, erroneamente, vicina alla Le Pen" ...

