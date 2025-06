Prison Break iniziate le riprese del reboot | Nel cast anche Priscilla Delgado

Al via le riprese dell'episodio pilota del reboot di Prison Break. Tutto quello che si sa al momento. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Prison Break, iniziate le riprese del reboot: Nel cast anche Priscilla Delgado

Segui queste discussioni su X

BREAKING NEWS We have received a distress alert from a group of over 100 women, children and 250 men, currently being held for ransom in Zawiya, Libya. The warehouse where they are detained is known as “Osama Prison.” Or #Almasri 130 of th Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prison Break, iniziate le riprese del reboot: Nel cast anche Priscilla Delgado

Lo riporta comingsoon.it: Al via le riprese dell'episodio pilota del reboot di Prison Break. Tutto quello che si sa al momento.

Inizio delle riprese per il reboot di Prison Break: tutte le novità sul progetto

Da ecodelcinema.com: Inizia il reboot di *Prison Break*, ideato da Elgin James per Hulu e Disney+ in Italia, con un cast che include Priscilla Delgado e Drake Rodger, esplorando nuove dinamiche carcerarie.

Il ritorno di Prison Break: tutto ciò che sappiamo

Riporta tg24.sky.it: Anche perché Wentworth Miller non sembra intenzionato a riprendere i panni (eterosessuali) di Michael Scofield. Niente da fare, dunque, per rivedere Prison Break sul piccolo schermo? In realtà ...