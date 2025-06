Principio d' incendio sul traghetto | nave evacuata

Timori e adrenalina in porto: martedì sera, un principio d'incendio ha colto di sorpresa il traghetto GNV Splendid, ormeggiato a ponte Caracciolo. Fortunatamente, solo l'equipaggio era a bordo e l'evacuazione è avvenuta senza panico. In un'epoca in cui la sicurezza marittima è sotto i riflettori, questo evento riaccende l'attenzione sulla necessità di monitorare costantemente le procedure di emergenza e mantenere alta la guardia. Un segnale

Martedì 3 giugno, in serata intorno alle ore 21, si è sviluppato un principio di incendio negli scarichi del gruppo elettrogeno posto alla quota garage del traghetto Gnv Splendid ormeggiato a ponte Caracciolo in porto. La nave, con a bordo solo l'equipaggio, è stata prontamente evacuata. I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Principio d'incendio sul traghetto: nave evacuata

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Principio d’incendio all’Ikea di Afragola: evacuati clienti e dipendenti - Nella serata di oggi, un principio d'incendio ha colpito l'Ikea di Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati evacuati clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Segui queste discussioni su X

#Strigno: selettiva per il locale corpo #vvf oggi alle 6:30 per un principio di incendio che ha interessato il vano motore di un autotreno che stava raggiungendo Piazza Santi a Strigno. ll mezzo pesante trasportava balle di paglia, altamente infiammabili. #vvftrent Tweet live su X

Simulazione d'intervento in ambiente confinato per principio d'incendio di un vagone ferroviario e per l'evacuazione di tutti i passeggeri. La scorsa notte #vigilidelfuoco e personale di @fsitaliane in addestramento nella galleria Santa Lucia #Salerno #lidoveser Tweet live su X

Francesco e Francesco della #PoliziaStradale, premiati oggi eroi della sicurezza a @giroditalia, il 7 dicembre 2024, fermarono in sicurezza un’auto con principio d’incendio su A14 Bologna-Taranto, allontanando l’autista ignaro di tutto e domarono le fiamme c Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Principio di incendio sulla Gnv Splendid ieri sera

msn.com scrive: Genova. Principio di incendio, ieri sera attorno alle 21, sul traghetto Gnv Splendid ormeggiato a ponte Caracciolo. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l’incendio ha interessato gli scarich ...

Principio di incendio sul traghetto Splendid, nave ferma in porto

Lo riporta primocanale.it: Momenti di apprensione questa sera nel porto di Genova, dove un principio di incendio si è verificato a bordo del traghetto Splendid, operato dalla compagnia Grandi Navi Veloci. L’allarme è scattato ...

Principio d'incendio su un traghetto diretto all'Elba, i passeggeri evacuati dagli scivoli

Si legge su msn.com: Un principio di incendio si è sviluppato nella sala motori di un traghetto in partenza dal porto di Piombino e diretto all'isola d'Elba: l'evacuazione della nave è stata completata e tutti i ...