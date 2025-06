Primo giorno di Comolli alla Continassa due priorità | incontro con Tudor e summit di mercato

Primo giorno di lavoro per Comolli alla Continassa, e le aspettative sono alle stelle! In agenda c’è l’incontro con Tudor e un summit di mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il focus? Sciogliere i nodi sui prestiti e decidere il futuro di Jonathan David, svincolato di lusso. Un momento cruciale che segnerà la strategia della squadra, in un calcio sempre più competitivo e alla ricerca di talenti emergenti. Rimanete sintonizzati!

Ci sono i nodi legati ai prestiti da sciogliere e un'altra decisione che dovrà essere imminente: quella sullo svincolato di lusso Jonathan David.

