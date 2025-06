Prima pagina Tuttosport | Milan-Modric si scalda Via Maignan c’è Vanja

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con l'arrivo di Modric, il club rossonero si prepara a rinforzare la propria squadra in vista di una stagione carica di aspettative. Ma non è tutto: la partenza di Maignan apre le porte a Vanja, un cambio che potrebbe rivelarsi decisivo. In un calcio sempre più competitivo, il mercato si infiamma e il Diavolo vuole tornare a dominare! Non perdere l’aggiornamento completo!

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Milan-Modric si scalda. Via Maignan, c’è Vanja”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Simone va in Arabia, TUTTO SU CESC Juve, via all’era Comolli Ghisolfi: “Svilar resta qui” ? Napoli, incontro per Bonny L’uragano Alcaraz tra Musetti e la finale Questa la prima pagina del 4 giugno! #CorrieredelloSport Tweet live su X

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #4giugno. #Concordato con tetto alle richieste. #Ocse: effetto dazi sul Pil globale. Crescita Usa giù dal 2,2 all’1,6%. #Orsini: «Pirelli in stallo, serve una risposta del Paese». #buonalettura #primapagina Tweet live su X

Come scrive tuttosport.com: La settimana del mercato del Milan dovrebbe vivere le sue ore più intense tra oggi, domani e giovedì, quando dovrebbe arrivare la nuova e pesante offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders. Il ...