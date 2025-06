Prima pagina Gazzetta dello Sport | Modric-Milan sì! Blitz di Tare

Il Milan è pronto a un clamoroso blitz per Luka Modric! La Gazzetta dello Sport svela nel suo titolo di oggi le manovre del ds Tare per portare il talento croato a San Siro. In un calcio sempre più internazionale, l’arrivo di un campione come Modric potrebbe elevare ulteriormente le ambizioni rossonere in Europa. Un colpo da maestro che accende la passione dei tifosi e ribalta gli equilibri della Serie A!

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric-Milan, sì! Blitz di Tare”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan-Bologna è più di una coppa" - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

