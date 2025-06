Prima pagina Corriere dello Sport | Modric e il Milan alla firma

La notizia del giorno è il possibile approdo di Luka Modric al Milan: un colpo da maestro che infiamma il mercato estivo! Con i rossoneri pronti a investire su un campione del mondo, si accende il dibattito su come l’esperienza del fuoriclasse croato possa rilanciare le ambizioni dei milanisti. Sarà la chiave per tornare a dominare in Serie A? Non perdere i dettagli su questa trattativa che fa sognare i tifosi!

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Modric e il Milan alla firma”

Simone va in Arabia, TUTTO SU CESC Juve, via all’era Comolli Ghisolfi: “Svilar resta qui” ? Napoli, incontro per Bonny L’uragano Alcaraz tra Musetti e la finale Questa la prima pagina del 4 giugno! #CorrieredelloSport Tweet live su X

