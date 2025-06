Prima i trevigiani blitz contro il Referendum | Non andate a votare

L’onda di malcontento si fa sentire a Treviso: il comitato "Prima i Trevigiani" lancia un chiaro messaggio contro il referendum, invitando i cittadini a non recarsi ai seggi. Un gesto che si inserisce in un contesto nazionale di crescente polarizzazione su temi legati all'immigrazione e all'identità. In un periodo di cambiamento, la domanda sorge spontanea: qual è il futuro della nostra società? Scopri perché la partecipazione è fondamentale.

Nella serata di martedì 3 giugno i militanti del comitato Prima i Trevigiani hanno appeso tre striscioni nelle strade della città invitando i cittadini a non recarsi ai seggi l'8 e il 9 giugno. «La cittadinanza è un diritto che si conquista con un percorso di integrazione e di merito -. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Prima i trevigiani, blitz contro il Referendum: «Non andate a votare»

Segui queste discussioni su X

In questa prima prova della Due Giorni Marchigiana, il GP Santa Rita, Alex Tolio ha conquistato il suo primo podio stagionale, terzo posto per il trevigiano???? photo credits: Rodella #italianteam???? #vfgroupbardianicsffaizanè Tweet live su X

Quindi ricapitoliamo alcuni pilastri dell'ideologia di sinistra: Il crocefisso in aula no, perchè la scuola è e deve rimanere "laicah". Le feste di Natale no per il motivo di cui sopra e per non discriminare altri. L'ora di religione, guai, bandita! Al massimo introduciam Tweet live su X

#giroditalia e Sport, Bet (Lega – LV): “La Marca Trevigiana sempre in prima fila nello sport. La conferma delle tappe trevigiane del Giro d’Italia e la consegna delle benemerenze allo sport da parte del CONI" http://tinyurl.com/bdv9b62p Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Prima i trevigiani” espelle Visentin, ora Fdi

Segnala tribunatreviso.gelocal.it: L’associazione “Prima i Trevigiani”, con cui Visentin aveva mossi i passi verso le elezioni comunali per poi schierarsi al fianco di Conte, ieri ha infatti annunciato il suo allontanamento.