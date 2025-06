Prigioniero in Venezuela da 15 mesi | Il governo italiano intervenga per salvare Giancarlo Spinelli

Giancarlo Spinelli, 59 anni, è diventato il simbolo di una lotta silenziosa che coinvolge molti italiani all'estero. Incarcerato ingiustamente in Venezuela da 15 mesi, la sua vicenda solleva interrogativi su come il governo italiano protegga i propri cittadini. In un’epoca in cui i diritti umani sono sempre più sotto i riflettori, la richiesta di intervento per Giancarlo si fa urgente. La sua storia merita attenzione: non lasciamolo solo.

Tra gli italiani detenuti in Venezuela c’è anche Giancarlo Spinelli, 59enne nato a Cesena, e trasferitosi in Venezuela da bambino. Arrestato a Caracas il 21 febbraio del 2024, per terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere e portato al penitenziario Helicoide, è poi stato trasferito nel carcere di comunità Yare III. Le accuse, secondo i familiari, sono totalmente infondate. Ambasciata e Consolato italiani in Venezuela seguono il caso e assistono i familiari. Marinellys Tremamunno, presidente dell’associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’, qual è l’appello della vostra associazione per aiutare i detenuti italiani in Venezuela? "Il nostro appello al governo italiano è di fare tutto il possibile per inviare un delegato in Venezuela e per prelevare dal carcere gli italiani e salvargli la vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prigioniero in Venezuela da 15 mesi: "Il governo italiano intervenga per salvare Giancarlo Spinelli"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Liberato in Venezuela il prigioniero Usa Joseph St. Clair. Al centro dello scambio anche la licenza sul petrolio - Le autorità venezuelane hanno liberato Joseph St. Clair, giovane veterano dell’US Air Force, arrestato a Caracas dal novembre 2024.

Segui queste discussioni su X

E intanto #AlbertoTrentini compie i suoi primi 170 giorni da prigioniero del Venezuela, senza aver commesso niente, andato lì come cooperante e lì dimenticato. Questo è: dimenticato. #GovernoMeloni ti svegli? Ci dici se stai davvero facendo qualcosa per lib Tweet live su X

???????? #USA e #Venezuela hanno raggiunto un accordo per l'espulsione di decine di migliaia di migranti venezuelani. Oltre alla liberazione di sei prigionieri americani, il governo di #Maduro ha accettato di fornire il trasporto per il rimpatrio dei venezuelani da Tweet live su X

Questa mattina ho incontrato a Roma @liliantintori, attivista venezuelana e moglie di @leopoldolopez prigioniero politico venezuelano, e @isadorazubi rappresentante di @jguaido. Abbiamo parlato della situazione politica in #Venezuela e del ruolo dell’Euro Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Trentini prigioniero in Venezuela, la telefonata di Meloni alla madre: «Lavoriamo per salvarlo»

Riporta msn.com: Sono le parole della premier Giorgia Meloni ad Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato il 15 ... in Venezuela dove era arrivato a metà ottobre. Il mese ...

Italiano arrestato in Venezuela, scomparso da due mesi

Scrive msn.com: AGI - I familiari di Alberto Trentini, il cooperante italiano fermato il 15 novembre dall'autorità del Venezuela e di cui ... ci risulta 'prigioniero' in una struttura di detenzione, senza ...

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano "prigioniero" in Venezuela

Secondo ilgiornale.it: Alberto Trentini si trova recluso in un carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre ... Negli ultimi mesi del 2022 è stato field coordinator in Colombia per la Ong francese Solidarités ...