Pride Roma 2025 | programma date madrina e ospiti della grande festa dell’orgoglio

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al Pride di Roma 2025! Sabato 14 giugno, la capitale si trasformerà in un'esplosione di colori e inclusività. Con madrine d’eccezione e ospiti straordinari, l’evento celebra non solo l’orgoglio LGBTQ+, ma anche un messaggio di unità e amore. Unisciti a noi per una giornata che promette di essere il simbolo di un futuro sempre più aperto e accogliente. Non mancare!

Siete pronti per l’evento più colorato dell’anno? Il Pride di Roma 2025 sta per tornare a rendere la città eterna più cool. Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso, scopriamo, allora tutti i dettagli. Pride Roma 2025: il 14 giugno Roma in trasformazione. Quest’anno il Pride Roma avrà luogo sabato 14 giugno e per l’occasione la città eterna si trasformerà in uno spazio dove l’affermazione, la libertà e l’autodeterminazione saranno le parole chiavi della giornata. Per la 31ª edizione e per il 2025 lo slogan è Fuorilegge come l’omonimo brano sanremese della madrina Rose Villain che diventa il simbolo di una presa di posizione collettiva. 🔗 Leggi su Funweek.it

