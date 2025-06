Pri Partito Liberaldemocratico e Azione sul referendum | Un solo Sì dimezzare il tempo di residenza per la cittadinanza

Il Pri, Partito Liberaldemocratico e Azione uniscono le forze su un tema chiave: il referendum. Con un sì deciso, propongono di dimezzare il tempo di residenza richiesto per ottenere la cittadinanza, definendola "una scelta di equilibrio e responsabilità". Questa decisione rappresenta un passo importante per costruire un sistema più giusto e inclusivo, affrontando cinque quesiti fondamentali che plasmeranno il futuro del lavoro e della cittadinanza nel nostro Paese.

