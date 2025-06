Prezzo medio energia elettrica in calo | PUN Index Gme a 9777 € MWh

Il prezzo medio dell'energia elettrica scende a 97,77 euro al MWh, segnando un trend positivo per i consumatori. Questo calo non solo porta un sollievo nelle bollette, ma riflette anche il crescente utilizzo di fonti rinnovabili e l’innovazione nel settore energetico. Un dato interessante? I volumi scambiati hanno raggiunto i 4,2 milioni di MWh, evidenziando un mercato sempre più dinamico e competitivo. È tempo di riflettere sulle nostre scelte energetiche!

Nella settimana da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 97,77 euro al MWh, in calo rispetto ai 96,54 registrati nella settimana precedente, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità all'82,5%. Lo si legge in una nota del Gme. I prezzi medi si sono attestati tra 88,00 euro al MWh della Sardegna e 98,90 euro al MWh di Nord e Centro Nord.

