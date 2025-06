Prezzo del gas in lieve rialzo a maggio per i clienti vulnerabili Ma si rischiano fortissimi rialzi sulle bollette della luce

Il prezzo del gas a maggio registra un lieve aumento per i clienti vulnerabili, salendo a 108 centesimi di euro per metro cubo. Tuttavia, la vera minaccia si cela nei possibili fortissimi rialzi delle bollette della luce, che potrebbero mettere in crisi molte famiglie. Con i mercati energetici ancora instabili, è fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi e trovare strategie per proteggersi dai costi crescenti, perché il futuro dei consumatori dipende da decisioni rapide e consapevoli.

L ’Autorità di regolazione per l’energia, il gas, l’acqua e i rifiuti ha aggiornato il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili per il mese di maggio: sale dell0 0,1% su aprile, a 108 centesimi di euro per metro cubo. In maggio, viste le quotazioni all’ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate ad aprile, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti vulnerabili, è pari a 37,66 euro a megawattora. “Con il leggero rialzo delle tariffe del gas per i clienti vulnerabili disposto oggi da Arera, la spesa di una famiglia tipo risulta più alta del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2024?, commenta Assoutenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prezzo del gas in lieve rialzo a maggio per i clienti vulnerabili. “Ma si rischiano fortissimi rialzi sulle bollette della luce”

Leggi anche questi approfondimenti

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

Segui queste discussioni su X

Prezzo della benzina in lieve calo, la verde a 1,697 euro / litro #ANSA Tweet live su X

Prezzo della benzina in lieve calo, la verde a 1,697 euro - Mondo Motori - http://Ansa.it Tweet live su X