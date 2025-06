presto potrebbe adottare il cognome della nonna  

Oggi Montecito festeggia i 4 anni della piccola principessa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, figlia di Harry e Meghan. Mentre cresce sotto i riflettori, si parla già della possibilità che possa adottare il cognome della nonna, un gesto che rispecchierebbe l'importanza delle radici familiari in un'epoca in cui l'identità è sempre più fluida. Scopri come questa scelta potrebbe influenzare il futuro della royal family!

F esteggia oggi a Montecito i suoi 4 anni la principessa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Nata a Santa Barbara il 4 giugno 2021, in questi ultimi mesi la secondogenita di Harry e Meghan è apparsa spesso sui social, in supporto al brand della Markle, As Ever. E puntuale come sempre, questa mattina l’ex attrice ha postato una nuova immagine della figlia in braccio alla madre e con il volto, come al solito, seminascosto. «Buon compleanno alla nostra bimba bellissima!», scrive la duchessa. «È apparsa nella nostra vita quattro anni fa e grazie a lei ogni giorno è più bello e brillante. Grazie a tutti coloro che ci fanno avere il loro affetto, celebrando questo giorno speciale!». 🔗 Leggi su Iodonna.it