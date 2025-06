Prestiti per 15 milioni con interessi da capogiro a imprenditore casertano | due arresti tra Napoli e Caserta

Un vortice di usura e minacce scuote il cuore di Caserta: due uomini sono finiti sotto inchiesta per aver concesso prestiti milionari a tassi da capogiro, alimentando un vero e proprio impero di lusso attraverso pratiche estorsive. La Guardia di Finanza smaschera un sistema oscuro che minaccia la stabilità di imprenditori onesti, mostrando come l’avidità possa trascinare nel baratro anche le realtà più solide. E questa vicenda non è che l’inizio di una storia più complessa e inquietante…

Prestiti con interessi da capogiro, riscossioni con minacce e pressioni psicologiche, e un impero di beni di lusso accumulati negli anni. È il quadro emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Caserta, che ha portato all'arresto domiciliare di due uomini gravemente indiziati di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore del territorio.

