Presidio contro la legge del governo sulla caccia le associazioni | Ecco perché è una norma ammazza-natura fermiamola

In un momento cruciale per la tutela della biodiversità, le associazioni ambientaliste e animaliste si sono unite in un presidio per fermare una legge che potrebbe devastare la natura. "Ecco perché è una norma ammazza natura", denuncia Domenico Aiello del Wwf, sottolineando l’incertezza e i rischi di una proposta scritta senza trasparenza. È il momento di far sentire la voce di chi ama e difende il nostro pianeta: insieme, possiamo fermare questa minaccia.

" Questa legge è stata scritta non sappiamo bene da chi e non sappiamo bene come." A dichiararlo è Domenico Aiello, avvocato e responsabile tutela giuridica del Wwf, durante il presidio organizzato dalle associazioni ambientaliste e animaliste in collaborazione con i parlamentari di Avs, per protestare contro il disegno di legge, promosso dal ministro Lollobrigida, di stravolgere della legge 157 del 1992 che tutela la fauna e regolamenta l'attività venatoria. "Questo provvedimento va rigettato – spiega Gianluca Felicetti, presidente Lav – perché è solo l'ultimo degli atti normativi che sono già stati approvati e che permettono già la caccia selvaggia nei parchi urbani.

Presidio contro il disegno di legge sulla caccia, Bonelli (Avs): “Lollobrigida vai via, disonori la Costituzione” - In un clima di crescente attenzione verso la sostenibilità e la tutela degli animali, la piazza del Pantheon a Roma si fa teatro di una vibrante protesta contro il disegno di legge sulla caccia.

