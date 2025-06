Premio Strega a Benevento | la cultura come ponte di pace

Il Teatro Romano di Benevento si trasforma ancora una volta in palcoscenico di storia e cultura, accogliendo con orgoglio l’annuncio della cinquina finalista del Premio Strega 2025. Un evento che celebra la forza delle parole e il potere della letteratura come ponte di pace tra le comunità. In un mondo che ha sete di significato, questa cerimonia ci ricorda che la cultura può unire, ispirare e trasformare. La scena è pronta a svelare i protagonisti di domani.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Teatro Romano di Benevento si conferma, anche quest'anno, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana ospitando l'annuncio della cinquina finalista del Premio Strega 2025, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi del Paese. La cerimonia, svoltasi davanti a un pubblico partecipe e attento, ha consacrato i cinque titoli che si contenderanno la vittoria nella serata finale prevista il prossimo 3 luglio a Roma. A guidare la cinquina è Andrea Bajani, con L'anniversario (Feltrinelli), già vincitore del Premio Strega Giovani, che ha ottenuto 280 voti. Lo seguono Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda, 226 voti), Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli, 205 voti), Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori, 180 voti) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa, 180 voti).

GIORDANO: “LA CULTURA A BENEVENTO RIPARTE CON IL PREMIO STREGA. 500 SPETTATORI AL TEATRO ROMANO”.