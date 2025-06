Premio Strega 2025 | fuori van Straten e Aiolli in finale Bajani Terranova Rasy Nori e Ruol

Il Premio Strega 2025 si svela con una finale sorprendente, dove autori come Bajani, Terranova, Rasy, Nori e Ruol emergono come protagonisti, lasciando fuori nomi storici come Van Straten e Aiolli. La cinquina riflette un fermento letterario orientato all’autofiction e alle voci più intime, rinnovando il panorama culturale italiano. È il momento di scoprire quale tra queste penne autentiche e riflessive conquisterà il prestigioso riconoscimento.

Fuori dai giochi nomi forti come van Straten e Aiolli. Nella cinquina finale dominano l’autofiction e le voci più personali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Premio Strega 2025: fuori van Straten e Aiolli, in finale Bajani, Terranova, Rasy, Nori e Ruol

Andrea Bajani stacca tutti e guida la cinquina del Premio Strega 2025. Seconda Terranova, terza Rasy. Ex aequo al quarto e quinto posto con Nori e Ruol #ANSA Tweet live su X

Con grande, anzi grandissima felicità , possiamo dirvi che "L'anniversario" di Andrea Bajani è finalista al Premio Strega 2025. @PremioStrega #premiostrega Tweet live su X

