Premio Strega 2025 fuori la lista dei cinque finalisti | ecco chi sono

Il mondo della letteratura italiana si prepara a scoprire il vincitore del Premio Strega 2025, con Andrea Bajani in testa e il suo "L’anniversario" che incanta i lettori. Durante l’attesa al Teatro Romano di Benevento, la suspense cresce, mentre gli altri finalisti si contendono il prestigioso riconoscimento. La corsa alla vittoria è aperta: chi salirà sul trono letterario quest’anno? Restate con noi per scoprirlo, perché il futuro della narrativa italiana sta per essere scritto.

È Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli) a guidare la cinquina finalista del Premio Strega 2025, con 280 voti. L’annuncio fatto da Donatella Di Pietrantonio, vincitrice dell’edizione 2024, è arrivato nella serata del 4 giugno, durante l’evento al Teatro Romano di Benevento, tappa ormai consueta della selezione. Dietro lo scrittore romano si è classificata Nadia Terranova, autrice di Quello che so di te (Guanda), con 226 voti, seguita da Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), che ha ottenuto 205 preferenze. Chiudono la cinquina, a pari merito, Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), entrambi con 180 voti. 🔗 Leggi su Open.online

