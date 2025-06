Premio Strega 2025 | Bajani stacca tutti e guida la cinquina seconda la messinese Nadia Terranova

Il Premio Strega 2025 si avvicina, e Andrea Bajani domina la corsa con il suo "L’anniversario", staccando nettamente la concorrenza. Con 280 voti, la sua scrittura conquista i giudici e accende l’attenzione sulla serata di premiazione al Teatro Romano di Benevento. Ma chi saranno gli altri protagonisti di questa edizione? Scopriamo insieme le sfide e le sorprese in questa emozionante corsa letteraria.

Andrea Bajani con 280 voti per L'anniversario (Feltrinelli), guida la cinquina del Premio Strega 2025 votata la sera del 4 giugno al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), 226 voti e al terzo Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), 205 voti. Ex aequo al quarto e quinto posto per Paolo Nori, con Chiudo la porta e urlo (Mondadori). 🔗 Leggi su Feedpress.me