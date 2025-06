premio strega 2025 annunciata la cinquina dei finalisti il 3 luglio il vincitore

Il Premio Strega 2025 si avvicina, e con lui l’emozione di scoprire la cinquina dei finalisti il 3 luglio, prima di conoscere il vincitore. Un evento che da 79 anni anima il panorama culturale italiano, celebrando la migliore narrativa contemporanea e valorizzando le eccellenze del nostro Paese. Resta sintonizzato, perché anche quest’anno il mondo della letteratura si prepara a sorprenderti e ispirarti. La grande tradizione continua!

Il Premio Strega si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale italiano. Giunto alla 79ª edizione, il riconoscimento continua a celebrare l’ eccellenza della narrativa italiana contemporanea, consolidando il suo ruolo di prestigio e visibilità per gli autori e le case editrici. Il premio, fondato nel 1947 da Maria e Goffredo Bellonci insieme a Guido Alberti, è oggi sinonimo di un importante trampolino di lancio per le opere selezionate. Ogni anno, il Premio Strega non è solo un momento di competizione letteraria, ma anche un punto di incontro tra pubblico, critica e autori, arricchito da dibattiti e manifestazioni collaterali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it