Premio Strega 2025 | Andrea Bajani guida la cinquina con L' anniversario

Il Premio Strega 2025 si avvia a una svolta emozionante, con Andrea Bajani in testa grazie a "L'anniversario" (Feltrinelli). La corsa alla vittoria si fa serrata, tra passione, sorprese e attese. Chi conquisterà il prestigioso riconoscimento? La sfida è ancora aperta, ma una cosa è certa: quest'anno il romanzo vincitore promette di lasciare il segno. Restate sintonizzati per scoprire il futuro della letteratura italiana.

Andrea Bajani con 280 voti per L'anniversario (Feltrinelli), guida la cinquina del Premio Strega 2025 votata la sera del 4 giugno al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), 226 voti e al terzo Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), 205 voti. Ex aequo al quarto e quinto posto per Paolo Nori, con Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), entrambi 180 voti. Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 626 votanti su 700 (pari all'89,4% degli aventi diritto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net