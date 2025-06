Premio Internazionale Fair Play Menarini l’11 giugno al Coni il debutto con tre giovani esempi di etica sportiva

Il 11 giugno, il CONI ospiterà il debutto del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento che celebra tre giovani eroi dell'etica sportiva. In un'epoca in cui il fair play è spesso messo in discussione, le loro azioni ci ricordano che il vero spirito sportivo va oltre la vittoria. Questi esempi di integrità sono un faro luminoso per le nuove generazioni. Scopri come il coraggio può cambiare il gioco!

ABBONATI A DAYITALIANEWS FIRENZE, 4 giugno 2025. Quando un ragazzo sceglie di sbagliare un rigore assegnato ingiustamente, o denuncia un proprio errore sapendo di dover rinunciare alla vittoria, oppure interrompe una partita per riportare la calma sugli spalti, sta scrivendo una pagina speciale dello sport e non solo. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra non solo i grandi campioni, ma anche le nuove generazioni, portatrici di gesti esemplari e coraggiosi. Sarà proprio questo doppio filo, tra leggende affermate e giovani promesse, a caratterizzare la conferenza stampa ufficiale di mercoledì 11 giugno, al Salone d’Onore del CONI di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Premio Internazionale Fair Play Menarini, l’11 giugno al Coni il debutto con tre giovani esempi di etica sportiva

