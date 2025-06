Preghiera della sera 4 Giugno 2025 | Concedimi di dare molti frutti

Preghiera della sera, 4 giugno 2025: un momento di riflessione e speranza per chiudere la giornata con cuore aperto. Con umiltà e fiducia, rivolgiamo a San Giuseppe la nostra richiesta di frutti abbondanti, affidando i desideri e le aspirazioni che ci accompagnano. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo a questa preghiera, affinché la serenità e la fede ci accompagnino nel cammino verso il domani, lasciando spazio alla luce della speranza.

“Concedimi di dare molti frutti”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 4 Giugno 2025: “Concedimi di dare molti frutti”

