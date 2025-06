Preghiera del mattino del 4 Giugno 2025 | Rendimi Tuo annunciatore

In un'epoca in cui il bisogno di solidarietà è più forte che mai, la preghiera del mattino del 4 giugno 2025 si fa eco di un messaggio universale: diventare annunciatori di speranza. San Giuseppe, simbolo di dedizione e amore, ci invita a riconoscere Gesù nei volti dei più vulnerabili. Un gesto semplice può trasformare la nostra giornata e quella di chi ci circonda. Oggi, impegnati a vedere il divino in ogni incontro.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 4 Giugno 2025: “Rendimi Tuo annunciatore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” - Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera.

Segui queste discussioni su X

?Fai la tua offerta per l'intenzione di preghiera del Papa di questo mese.... Prega la preghiera del mattino su #ClickToPray: https://clicktopray.org/daily Tweet live su X

Una vicenda terribile. Una preghiera per Martina e un abbraccio alla madre, che ha pienamente ragione a chiedere il carcere a vita per l'assassino. Nessuno sconto per questo criminale. Tweet live su X

???? Aurelio #DeLaurentiis ha parlato alla radio ufficiale del club: “State sereni, #Conte è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e Tweet live su X