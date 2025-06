Preganziol Summer Festival

Preparati a vivere un'estate indimenticabile! Il Preganziol Summer Festival, in programma dal 13 al 15 giugno 2025, promette di essere l'evento dell'estate. Con concerti, spettacoli e attivitĂ per tutte le etĂ , si inserisce perfettamente nel trend dei festival che uniscono comunitĂ e divertimento. Non perdere l'occasione di vivere la magia dell'Arena delle Piscine: un'esperienza che scalderĂ i cuori e accenderĂ le passioni!

L’Amministrazione Comunale di Preganziol è lieta di annunciare il , un nuovo evento che si terrĂ il 13, 14 e 15 giugno 2025 presso l’Arena delle Piscine di Preganziol. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Officine Eventi, arricchisce il calendario estivo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Preganziol Summer Festival

Ne parlano su altre fonti

Preganziol Summer Festival: tre giorni di musica all’Arena delle Piscine

Si legge su ilnuovoterraglio.it: PREGANZIOL (TV): L’Amministrazione Comunale di Preganziol è lieta di annunciare il Preganziol Summer Festival, un nuovo evento che si terrà il 13, 14 e 15 giugno 2025 presso l’Arena delle Piscine di P ...

Summer Vibes a Preganziol

Secondo trevisotoday.it: Summer Vibes il 15 giugno in Via Saragat a Preganziol allora non è da perdere! Ideato ed organizzato dalla neonata Associazione Commercianti di Via Saragat, l’evento si propone come una kermesse di ...